Duelo ao segundo em Fafe

O Campeonato de Portugal de Ralis prometia pela qualidade dos inscritos, o seu começo confirmou isso mesmo, com um aceso duelo entre Miguel Barbosa e Ricardo Moura.

Desde o começo que o piloto do Skoda Fabia R5 da BP Ultimate Team e o açoriano do Ford Fiesta R5 da ARC Sport se entregaram a uma luta cerrada pela liderança, alternando entre si no primeiro posto da classificação.

Foto: AIFA

E mesmo na fase noturna, quando Moura sentiu alguns problemas ao nível do diferencial, não deixou de se bater com Barbosa, que na super especial de 1,6 km de Fafe, que encerrava o primeiro dia do Rali Serras de Fafe conseguiu arrebatar-lhe a liderança, partindo para o segundo dia de prova com pouco mais de segundo e meio de diferença para o seu opositor.

Se a continuidade da luta pela liderança parece uma certeza para o segundo dia da prova da Demoporto, a terceira posição de Pedro Meireles não parece ameaçado, ainda que o seu Skoda denotasse problemas de travões. A diferença que separa o piloto de Guimarães para o regressado José Pedro Fontes é de uma dezena de segundos não é muita, ainda que o piloto do Citroën DS3 R5 levasse algum tempo a ‘entrar’ no ritmo.

João Barros teve um primeiro dia de rali muito constante, o que lhe valeu a quinta posição, sabendo aproveitar bem os problemas sentidos por Armindo Araújo na sua estreia aos comandos do Hyundai i20 R5 no seu regresso à competição no principal campeonato de ralis português. Além de um problema com o turbo do carro coreano o piloto de Santo Tirso teve problemas nos arranques para as classificativas.

Já Carlos Vieira, no outro Hyundai oficial, somou uma série de contratempos que o relegaram para uma posição secundária mas ainda no top dez. O Campeão Nacional sofreu um furo na especial e capotou no troço seguinte, o que deixou marcas no seu i20 R5.

O também regressado José Carlos Macedo já está fora de prova, depois de capotar o Ford Fiesta R5 que estreou neste rali.

Nas duas rodas motrizes, Pedro Antunes dominou os acontecimentos desde o início, diante um Daniel Nunes que até nem começou bem a prova e de um Paulo Neto que se atrasou na sequência de um pião.

Classificação após a 5ª PE

1º Miguel Barbosa/Hugo Magalhães (Skoda) 44m53,7s

2º Ricardo Moura/António Costa (Ford) + 1,6s

3º Pedro Meireles/Mário Castro (Skoda) + 50,3s

4º José Pedro Fontes/Paulo Babo (Citroen) + 1m05,3s

5º João Barros/Jorge Henriques (Ford) + 1m20,8s

6º Armindo Araújo/Luís Ramalho (Hyundai) + 1m45,0s

7º Alexander Villanueva/Oscar Sanchez (Skoda) + 1m52,5s

8º Carlos Vieira/Jorge Carvalho (Hyundai) + 2m00,7s

9º Joaquim Alves/Sancho Eiró (Ford) + 2m20,2s

10º Paulo Meireles / Marcos Gonçalves (Hyundai) + 2m45,6s