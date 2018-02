Mundo Duas pessoas mortas em tiroteio em Zurique Por

Duas pessoas morreram baleadas, esta sexta-feira, à porta de um banco UBS, em Zurique, na Suíça.

De acordo com a BBC, as televisões daquele país mostraram dois corpos deitados no chão, imóveis, juntos ao passeio, com uma pistola perto de um deles.

As circunstâncias por detrás do tiroteio são ainda desconhecidas, mas as autoridades descreveram-no como um “crime violento” e afastaram a possibilidade de terrorismo.

Assim que chegaram ao local, as equipas de emergência depararam-se com uma vítima mortal e outra em estado muito grave, que acabou por não resistir aos ferimentos.

Segundo o Daily Mail, várias testemunhas relataram terem ouvido cerca de cinco disparos antes das forças policiais terem chegado ao local em 15 veículos.

As autoridades tomaram já controlo da situação, comunicando que não existe qualquer perigo para o público.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar