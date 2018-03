Local Duas mulheres morrem atropeladas em Viseu Por

Duas mulheres, com cerca de 60 anos, morreram este sábado, vítimas de um atropelamento junto ao aeródromo de Viseu.

De acordo com fonte do comando da Guarda Nacional Republicana, citada pelo Notícias ao Minuto, as causas do acidente não são ainda claras, mas é provável que se tenha “tratado de um despiste seguido de atropelamento”.

As duas vítimas, na casa dos 60 anos, estariam a fazer uma caminhada quando foram surpreendidas por um veículo.

O alerta para o acidente aconteceu pelas 15h12.

No local estão os Bombeiros Voluntários e Municipais de Visei, além da GNR e do INEM. No total, estão cerca de 13 operacionais apoiados por seis veículos.

