Local Duas mulheres baleadas por militar da Marinha Por

Duas mulheres foram baleadas por um militar da Marinha, na madrugada deste domingo, no exterior de um bar situado na avenida Bento Gonçalves, no Barreiro.

De acordo com fonte da Polícia de Segurança Pública, em declarações à agência Lusa, as duas mulheres terão sido baleadas acidentalmente na sequência de um desacato que aconteceu no exterior do bar, quando o militar da Marinha, fora de serviço, disparou a sua arma de defesa pessoal.

O militar foi detido e será submetido a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal do Barreiro, para aplicação das medidas de coação.

Uma das vítimas, com cerca de 30 anos, foi sujeita a intervenção cirúrgica para que o projétil fosse retirado. A outra mulher foi atingida de raspão.

A mesma fonte afirmou ainda não conhecer as razões da desordem que aconteceu no exterior do bar ‘Camarro’, no Barreiro.

8 PARTILHAS Partilhar Tweetar