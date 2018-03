Mundo Duas crianças tiveram ideia genial que pode poupar milhões de litros de água Por

Dois irmãos, de 9 e 11 anos, tiveram uma ideia quando confrontados com a falta de água no carro do pai, a meio de uma viagem. A genialidade valeu-lhes um prémio numa competição de ciências, em Jülich, tendo captado a atenção da Ford, que já trabalha nesta ideia.

Pode ajudar a poupar milhões de litros de água. Em vez de simplesmente afastar as gotas da água do pára-brisas de um automóvel, porque não reaproveitá-las no próprio veículo?

Foi exatamente essa a questão de Daniel e Lara Krohn, de 11 e 9 anos, quando o pai das crianças tentou limpar o pára-brisas do carro sem água no depósito.

Assim que chegaram a casa, os dois irmãos desmontaram uma carro dos bombeiros de brincar, retiraram-lhe a bomba de água e meteram-na num outro automóvel, antes de o introduzir dentro de um aquário.

“Depois juntamos um sistema de filtragem para garantir que água estava limpa. Funcionou muito bem”, explica Lara. “Não conseguíamos acreditar que nunca ninguém se tinha lembrado disto”.

A ideia foi exposta – e saiu vencedora – numa competição de ciências em Jülich, na Alemanha, a cidade onde a família vive.

Daí até chegar aos ouvidos da Ford foi um pequeno passo que, como explica o site espanhol ABC, está já a testá-la num carro a sério.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar