Duas bombas de gasolina assaltadas a norte

A GNR está a investigar dois assaltos a postos de abastecimento de combustível que ocorreram, na quinta-feira à noite, na Maia e em Vila do Conde, no norte do país.

Fonte da GNR confirmou à Lusa o modo de operação.

“Dois indivíduos, com uma arma branca, cometeram o roubo e levaram dinheiro”, no caso da Maia, enquanto que, pouco depois, no Mindelo, em Vila do Conde, “tratou-se de um roubo idêntico”, com “dois indivíduos com arma branca a levarem dinheiro e tabaco do posto de abastecimento de combustível”.

As autoridades estão a investigar os casos, procurando perceber se se trata de um grupo organizado e estando a tentar localizar os suspeitos.

A GNR acredita que os dois assaltos possam ter sido cometidos pelos mesmos indivíduos.

“Apesar de serem concelhos diferentes, os dois locais são muito próximos e por o modo de atuação ter sido idêntico…”.

