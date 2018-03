Apresentações/Novidades DS7 Crossback já chegou e propõe requinte e inovação Por

A DS Automobiles – a marca ‘premium’ do Grupo PSA – mostra que está numa clara ofensiva no mercado, lançando agora em Portugal o seu primeiro modelo da nova geração; o super ‘SUV’ DS7 Crossback.

O novo modelo pretende mesmo ser o expoente máximo no segmento que está atualmente em maior expansão no setor, surgindo em 14 versões e quatro níveis de equipamento, aliando as suas linhas arrojadas e compactas, a um requinte irrepreensível, conjugado com uma mecânica onde se destacam os motores 1.7 PureTech – de 180 ou 225 cv – e 1.5 BlueHDi – de 130 cv – transmissões manuais de seis velocidades (CVM6) ou automática de oito – com a inédita caixa de velocidades EAT8.

A assinatura estética deste DS7 Crossback teve em mente as proporções generosas em que se movem os SUV ‘premium’ topo de gama. Inovar, conferir um estilo desportivo, mas não de uma forma demasiado arrojada. Isto incluindo o que o melhor do luxo francês pode reservar. Príncipios que a marca vai também incluir nos cinco modelos que irá lançar posteriormente.

Tendo em conta que a gama do DS7 Crossback incluirá mais tarde uma versão híbrida Plug-in e uma variante E-Tense 4×4, as dimensões do modelo teriam mesmo que ser generosas. Daí os seus 4,570 metros de comprimento, por 1,890 de largura e 1,620 de altura. Algo que começou a ser pensado quando arrancou o projeto, no final de 2014, antes de surgir o primeiro protótipo, em junho de 2016.

A identidade da marca foi tida em conta quando se pensou nos projetores DS Active LED Vision que pontuam a secção dianteira do modelo, detalhe diferenciador dos seus concorrentes mais diretos. Atrás duas óticas monobloco constituem outro elemento distintivo, com as suas camadas luminosas sequenciais, que produzem um efeito único. Algo em que os construtores franceses parecem ser muito bons.

As formas simples e esculpidas conferem um certo carácter à carroçaria, caracterizada por ser bastante compacta, e possuir linhas que lhe suavizam bastante aquilo que poderia ser grosseiro num conjunto de tamanha dimensão. Com toque dos elementos DS Bastille cromados e a grelha com rebordo negro, Performance Line nas jantes específicas de 19 polegadas, e Rivoli nos elementos cromados.

Obviamente que o interior do DS7 Crossback teve combinar com este aspeto exterior. Daí que a atenção ao detalhe tenha sido uma prioridade. O design, assim como a escolha cuidada dos materiais, foram tidos em conta. A inspiração DS Bastille também se faz sentir, com granulados em tom bronze, os bancos em tecido Perruzi, o volante multifunções em couro ‘pleine fleur’, elementos cobertos em semi-couro e decoração da consola em guilhochado.

Mas há mais. A inspiração DS Permormance Line faz combinar elementos desportivos e elegantes, recorrendo aos cromados, apontamentos em alcântara e pedaleira em alumínio. Da mesma forma que a inspiração DS Rivoli é responsável pelos cromados sob o ecrã central, com incrustrações em cristal, pelas barras em alumínio da consola central, pelos tapetes e pelo relógio B.R.M.180 rotativo, que se revela quando o motor arranca. Os estofos em couro Nappa vêm por conta da inspiração DS Opéra.

O habitáculo beneficia também de um tratamento notável ao nível da insonorização, sendo que os ocupantes beneficiam de bolsas de ar programáveis e de intensidade variável. Isto deve-se em boa parte aos filtros isolantes colocados ao nível da plataforma do DS7 Crossback, nas cavas das rodas, sob o capot, nos painéis das portas, no tejadilho e nos tapetes ao nível do piso.

As versões com aquecimento e ventilação absorvem até 40 m3 de ar por hora, e contribuem para o bem estar a bordo, tal como os bancos envolventes, que possuem encostos reclináveis eletricamente atrás.

O sistema de som deste SUV da DS também é de referência, podendo receber até um total de 14 altifalantes, possuindo uma performance acústica que o fabricante de sistemas hi-fi FOCAL desenvolveu ao longo dos últimos anos.

A bordo também há um conjunto media de referência, que permite navegação conectada com informação de tráfego em tempo real e de meteorologia, bem como o acesso à internet e uso das características de smartphones através das plataformas Apple CarPlay ou MirrorLink. Denominado Nível 3 este sistema da DS representa atualmente o que melhor existe no Grupo PSA.

O condutor do DS7 Crossback beneficia também de várias ajudas à condução, que complementam o trabalho realizado pela marca ao nível das ligações ao solo, pensadas para uma maior suavidade de rolamento e maior desempenho. É o caso do amortecimento pilotado de nova geração, que é variável multimodal, usando as informações fornecidas por diferentes sensores da viatura – desde a aceleração, passando pela velocidade, até ao ângulo do volante. Uma câmara localizada no pára-brisas examina a envolvente da estrada até a uma distância de 20 metros e fornece também informação a este sistema.

Há ainda a salientar o facto do conforto a bordo também ter sido melhorado com a adoção de uma solução multibraço no eixo traseiro, bem como no aumento da distância entre eixos em 5,5 centímetros, ao mesmo tempo que as vias frontais foram expandidas.