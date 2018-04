Nas Redes Drisana Sharma é mais uma esperança de Portugal para o Mundial’2018 Por

Em 2016 protagonizou uma sessão fotográfica de apoio à Seleção Nacional, que terminou com o Campeonato da Europa no nosso país. Agora, os seguidores – especialmente os portugueses – esperam que repita a façanha para o próximo Mundial.

Drisana Sharma é adepta fervorosa da Seleção Nacional e, claro, de Cristiano Ronaldo. A complexidade da sua genética é subtilmente substituída pela ousadia que transparece nas fotografias.

Nasceu nos Estados Unidos, é filha de indianos e portugueses e ferve por Portugal. Em 2016, antes do início do Europeu conquistado pela Seleção Nacional, protagonizou uma sessão fotográfica ousada que – coincidência ou não – terminou com o troféu a viajar para o nosso país.

Aos 24 anos, esta modelo e desportista é adepta de fotografias reveladoras que deixam os seus quase 300 mil seguidores a suspirar.

Muitos deles, principalmente os portugueses, esperam que repita a façanha de 2016 e que aqueça os ares gélidos da Rússia, onde Portugal irá disputar o próximo Mundial.

Conheça Drisana Sharma.









