Doodle evoca Virginia Woolf, a escritora do modernismo

O Google evoca hoje com um doodle a escritora Adeline Virginia Woolf, que nasceu com o apelido Stephen (trocado mais tarde pelo Woolf) em Kensington, Inglaterra, a 25 de janeiro de 1882.

Escritora e editora, tornou-se numa das figuras mais proeminentes da corrente modernista.

Os romances ‘Mrs. Dalloway’ (1925), ‘Rumo ao Farol’ (1927) e ‘Orlando’ (1928) são alguns dos mais icónicos da vasta obra de Virginia Woolf, autora da citação “Uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo seu se quiser escrever ficção”.

Virginia Woolf estreou-se na literatura com ‘A viagem’, em 1915.

Três anos antes, a filha do editor Leslie Stephen tinha casado com Leonard Woolf, com quem fundou, em 1917, a Hogarth Press, editora que lançou Katherine Mansfield e T.S. Eliot, entre outros.

No período entre as duas guerras mundiais, a escritora integrou o grupo de Bloomsbury, um círculo de intelectuais que contestava as tradições culturais da era vitoriana.

Ao longo da vida, Virginia Woolf apresentou diversas crises depressivas. Em 28 de março de 1941, colocou pedras nos bolsos do casaco e entrou no rio Ouse.

O cadáver da escritora só foi descoberto três semanas mais tarde, por um grupo de crianças.

Ao marido, deixou um bilhete de suicídio.

“Querido, Tenho certeza de que enlouquecerei novamente. Sinto que não podemos passar por outro daqueles tempos terríveis. E, desta vez, não vou me recuperar. Começo a escutar vozes e não consigo me concentrar. Por isso estou fazendo o que me parece ser a melhor coisa a fazer. Você tem me dado a maior felicidade possível. Você tem sido, em todos os aspetos, tudo o que alguém poderia ser. Não acho que duas pessoas poderiam ter sido mais felizes, até à chegada dessa terrível doença. Não consigo mais lutar. Sei que estou estragando a sua vida, que sem mim você poderia trabalhar. E você vai, eu sei. Veja que nem sequer consigo escrever isso apropriadamente. Não consigo ler. O que quero dizer é que devo toda a felicidade da minha vida a você. Você tem sido inteiramente paciente comigo e incrivelmente bom. Quero dizer que – todo mundo sabe disso. Se alguém pudesse me salvar teria sido você. Tudo se foi para mim, menos a certeza da sua bondade. Não posso continuar a estragar a sua vida. Não creio que duas pessoas poderiam ter sido mais felizes do que nós. V.”

3 PARTILHAS Partilhar Tweetar