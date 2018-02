Desporto Doodle celebra os Jogos Olímpicos de inverno Por

Estão abertos os XXIII Jogos Olímpicos de inverno, a decorrerem na Coreia do Sul até dia 25. O Google assinalou a festa do desporto com um doodle.

É a segunda vez que a Coreia do Sul acolhe uma Olimpíada, depois de ter acolhido os Jogos de verão em 1988, em Seul.

As provas decorrem no condado de Pyeongchang, na província de Gangwon.

Pyeongchang é a terceira cidade da Ásia oriental a acolher a competição de inverno, depois de Sapporo (1972) e Nagano (1998).

A competição arranca com eliminatórias de curling e de salto de esqui.

Os Jogos Olímpicos de 2018 ficam ainda marcados pela união desportiva das Coreias, com atletas da Coreia do Sul e da Coreia do Norte a formarem uma equipa unificada para a prova de hóquei no gelo feminino.

Estão calendarizadas 102 finais, referentes a 15 variantes de inverno de sete desportos olímpicos.

