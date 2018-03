Desporto Dono do PSG quer Sérgio Conceição Por

Sérgio Conceição é um dos treinador que poderá render Unai Emery no comando técnico do Paris SG, uma vez que o treinador estará de saída do clube, depois de falhar o objetivo na Liga dos Campeões. De acordo com o Correio da Manhã, o treinador portista agrada ao dono do PSG ainda que Antero Henrique, diretor-geral do clube e antigo ‘braço direito’ de Pinto da Costa no Dragão, não esteja muito virado para a contratação do treinador.

O jornal Correio da Manhã cita uma conversa com um empresário de futebol próximo de Nasser Al-Khelaifi (dono do PSG) para justificar este interesse que terá aumentado no momento em que Conceição colocou Casillas no banco, apesar de todo o impacto mediático que essa decisão teria.

Essa é uma das situações que mais terá agradado a Nasser Al-Khelaifi, visto que o balneário do Paris SG está recheado de estrelas.

Porém, Antero Henrique – atual homem-forte do futebol do Paris SG – não se terá mostrado muito convencido para avançar com negociações tendo em vista a contratação de Sérgio Conceição.

De resto, o Correio da Manhã lembra que em 2016, Antero Henrique “terá ameaçado demitir-se” da estrutura do FC Porto “caso Conceição – nessa época ao serviço do V. Guimarães – fosse nomeado treinador dos azuis e brancos”.

Na altura, recorde-se, José Peseiro foi escolhido para orientar a equipa do FC Porto.

Sérgio Conceição, por seu lado, já se mostrou focado no objetivo de ser campeão pelos dragões.

