Donald Trump demitiu secretário de Assuntos Veteranos por ‘tweet’

O Presidente norte–americano, Donald Trump, demitiu hoje por ‘tweet’ o secretário de Assuntos Veteranos, David Shulkin, na sequência de escândalos, e indicou o médico da Casa Branca Ronny Jackson para o substituir no cargo.

“Estou satisfeito em anunciar que pretendo nomear o respeitado Almirante Ronny L. Jackson, MD, como o novo secretário de Assuntos de Veteranos”, disse Donald Trump na sua conta de ‘tweeter’.

Até que o Senado confirme a nomeação de Ronny L. Jackson, um alto funcionário do Pentágono, Robert Wilkie, administrará a agência interinamente, adiantou o Presidente norte-americano.

“Estou grato ao doutor David Shulkin pelo serviço prestado ao nosso país e aos nossos grandes veteranos”, acrescentou. Jackson é conhecido pela conferência de imprensa que deu em janeiro passado, depois de Trump se submeter a um exame médico, em que assegurou que Donald Trump tem uma “saúde excelente”.

Shulkin, do Departamento de Veteranos, gerou manchetes pelos seus conflitos éticos desde julho do ano passado, quando aproveitou uma excursão oficial pela Europa para se aproximar do Reino Unido e assistir ao torneio de ténis de Wimbledon