Domingo mais quente mas com chuva fraca

O domingo será ligeiramente mais quente que os últimos dias em Portugal continental, mas contará com períodos de chuva fraca, que se estenderão aos arquipélagos da Madeira e Açores, ainda que de forma mais ligeira.

As meteorologistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Madalena Rodrigues e Joana Sanches, revelaram que, para este domingo, podemos esperar “céu geralmente muito nublado”, e “períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral norte e centro”.

Os especialistas da meteorologia antecipam ainda a “queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da tarde”. As regiões do interior podem esperar a “formação de geadas”.

De norte a sul de Portugal, apesar da previsão de “chuva fraca”, é antecipada uma “pequena subida de temperatura”.

O vento será “fraco a moderado”.

Madeira e Açores

Os Açores podem esperar “céu muito nublado com boas abertas em especial para a tarde” e “aguaceiros na madrugada e manhã”

Para a Madeira, o IPMA antecipa “aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para dois a três metros”. A temperatura da água do mar será entre “12/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste inferiores a um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

