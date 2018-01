Nas Notícias Domingo de sol mas com temperaturas baixas Por

A previsão meteorológica para este domingo reserva, no continente, um dia repleto de sol mas a precisar de agasalho. As regiões dos Açores e da Madeira podem esperar o céu coberto de nuvens.

Segundo a previsão das meteorologistas Ângela Lourenço e Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), podemos esperar, no continente, temperaturas entre o -1ºC, em Bragança, e máximas de 18º C para Faro e Santarém.

O domingo deverá contar com “céu pouco nublado ou limpo”, e com um “acentuado arrefecimento noturno com formação de geada, em especial no interior das regiões norte e centro”.

É ainda esperada uma “pequena subida da temperatura máxima” ao longo de todo o país.

O IPMA prevê ainda que o vento seja “fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas”.

A chuva apenas deverá regressar a meio da próxima semana.

Madeira e Açores

Os arquipélagos da Madeira e Açores poderão esperar, neste domingo, “períodos de céu muito nublado”. Se nos Açores o céu pode abrir-se ao longo do dia, a Madeira poderá esperar “aguaceiros até ao início da tarde”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “nordeste com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo para dois a três metros”.

Na costa sul, haverá ondas de “sueste com um metro”. A temperatura da água do mar deverá ser de “19ºC”.

