Domingo com chuva, vento e frio

À semelhança dos últimos dias em Portugal, este domingo contará com chuva, vento e uma ligeira descida das temperaturas, já de si frias. Este cenário, de resto, será transversal aos arquipélagos da Madeira e Açores.

De acordo com os meteorologistas Ricardo Tavares e Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), podemos esperar um domingo de “chuva ou aguaceiros, por vezes fortes na região sul até ao início da manhã e nas regiões norte e centro a partir do final da tarde”.

O IPMA antecipa também um cenário propício à “ocorrência de trovoada e queda de granizo nas regiões norte e centro”, bem como queda de neve acima dos “1200/1400 metros”, baixando para “800/1000” no norte e centro.

De resto, de norte a sul do país é esperada uma “descida da temperatura mínima”, com “vento fraco, tornando-se moderado”.

Açores e Madeira

A região dos Açores terá “aguaceiros durante a madrugada e manhã”, com uma “subida da temperatura do ar”.

O arquipélago da Madeira terá um cenário semelhante, antecipa o IPMA, com destaque para o vento moderado a forte, chegando a rajadas de 100 quilómetros por hora nas terras altas.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “sudoeste com dois a três metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul o IPMA antecipa ondas de “sudoeste com dois a três metros”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

