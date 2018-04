Nas Notícias Domingo de chuva fraca em todo o país Por

Neste domingo, dia 15 de abril, Portugal continental estará marcado por “períodos de chuva fraca” que poderão passar a aguaceiros. A região dos Açores pode esperar as mesmas previsões que o continente, enquanto a Madeira deverá ter “céus com períodos de muita nebulosidade”.

De acordo com as informações do meteorologista Ricardo Tavares, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo contará com “céu geralmente muito nublado”, sendo esperados “períodos de chuva” que deverá ser fraca nas regiões mais a sul, e que passará a “aguaceiros” mais a norte de Portugal.

De resto, é antecipada uma “pequena subida da temperatura mínima na região norte”, ao contrário da descida da máxima nas regiões do interior.

O vento será “fraco a moderado”.

Madeira e Açores

No arquipélago dos Açores é esperado um domingo com “aguaceiros fracos a partir da tarde”.

Para a Madeira é antecipado “céu com períodos de muita nebulosidade” e “vento fraco”.

Condições no mar

A costa ocidental deverá ter ondas de “noroeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para três a quatro metros a partir da manhã”

Quanto à costa sul terá ondas de “sudoeste com um metro”.

