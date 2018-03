Desporto Dois portugueses entre os melhores no primeiro trimestre de 2018 Por

Cristiano Ronaldo e Mário Rui lideram, nas respetivas posições, o relatório do Observatório de Futebol relativo aos primeiros três meses de 2018 nas cinco principais ligas europeias.

Se a presença de Ronaldo não surpreende, tal a forma apresentada pelo ‘melhor do mundo’ nos últimos meses, já Mário Rui, do Nápoles, vê o seu bom momento ser reconhecido pelo Observatório de Futebol.

De acordo com o relatório, divulgado esta segunda-feira, Cristiano Ronaldo é o jogador que apresenta o melhor rendimento na posição de avançado, nos primeiros três meses de 2018. Mário Rui, por seu turno, é o primeiro entre os defesas laterais.

O defesa esquerdo – que também atua na ala contrária – pode estrear-se hoje pela seleção portuguesa, no duelo frente à Holanda.

Nas restantes posições, destaque para a 7.ª posição de Gonçalo Guedes na lista de extremos, uma posição liderada por Lionel Messi, do Barcelona. Entre as figuras conhecidas do futebol português, o antigo guarda-redes do Benfica, Ederson, surge no 4.º posto, à frente de Oblak (7.º), também ele antigo guardião das águas. Hugo Loris, do Tottenham, é considerado o melhor guarda-redes dos primeiros três meses de 2018.

Eric Dier, antigo médio do Sporting, surge em 8.º lugar na lista da sua posição, liderada pelo seu companheiro de equipa Christian Eriksen. O antigo defesa do FC Porto, Otamendi, ocupa o 3.º lugar de uma lista liderada por Koulibaly, do Nápoles.

Este relatório é realizado depois de análise dos jogadores que tenham estado em campo pelo menos 45 minutos em oito jogos dos primeiros três meses do ano, com os parâmetros de análise a serem o rigor, a recuperação, distribuição, dribles, criação de oportunidades e remate.

