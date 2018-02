Desporto Dois portugueses na equipa da semana da Liga Europa Por

Os portugueses Bruno Fernandes e Anthony Lopes, do Sporting e do Olympique Lyon, respetivamente, estão entre os eleitos para o onze da semana da Liga Europa.

A UEFA elegeu o ‘melhor onze’ de mais uma jornada da Liga Europa onde figuram dois jogadores portugueses.

O guarda-redes Anthony Lopes, do Lyon, foi destacado pelo organismo por ter impedido que o Villareal discutisse a eliminatória ao manter a sua baliza segura.

Do lado do Sporting, Bruno Fernandes foi a figura do encontro frente ao Astana, no Estádio de Alvalade, ao apontar dois golos – um dos quais um autêntico míssil que tem corrido o mundo.

Os dois atletas fazem parte do onze composto ainda por Bakakis (AEK), Hejsa (Viktoria Plzen), Bastos (Lazio), Ivanovic (Zenit), Felipe Anderson (Lazio), Paredes (Zenit), Tomasov (FC Astana), Sabbur (RB Salzburgo) e Immobile (Lazio).

Recorde o golo de Bruno de Fernandes.

No sorteio dos oitavos de final da competição, realizado esta sexta-feira, o Sporting marcou encontro com os checos do Viktoria Plzen. Veja aqui o quadro dos jogos.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar