Dois polícias mortos a tiro depois de chamados a emergência (com vídeo)

De acordo com o porta-voz da polícia de Westerville, um dos agentes morreu durante o tiroteio, enquanto o outro não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no hospital.

Os dois polícias dirigiram-se ao local para responder a uma chamada de emergência, sendo que o tiroteio começou assim que chegaram à morada indicada.

“Estamos profundamente tristes por comunicar que um dos nossos agentes foi morto no cumprimento do serviço”, lamentaram as autoridades através das redes sociais.