Local Dois mortos e um ferido grave em acidente na A1 Por

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida, num despiste de um automóvel, na A1, na zona de Leiria. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira. De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, as vítimas mortais tinham 40 e 55 anos. O ferido ligeiro é uma criança.

Um automóvel despistou-se ao quilómetro 138, em Leiria, no sentido sul-norte, sendo que há dois mortos confirmados, assim como dois feridos, um dos quais em estado grave.

Fonte do CDOS de Leiria revela que as vítimas tinham 40 e 55 anos. O ferido ligeiro é uma criança. Suspeita-se de que os sinistrados pertençam todos à mesma família.

O acidente, cujas circunstâncias estão por apurar, provocou constrangimentos na autoestrada. As autoridades estão no local, a recolher indícios que permitam perceber as razões do despiste.

9 PARTILHAS Partilhar Tweetar