Dois GNR acusados de “detenção ilegal” de dois cidadãos

Dois militares da GNR de Terras de Bouro foram acusados pelo Ministério Público, este sábado, pelo crime de sequestro, na sequência de uma “detenção ilegal” de dois cidadãos em celas daquele posto.

O caso remonta a junho de 2013 quando os arguidos, no âmbito de uma investigação relacionada com um furto, “encarceraram nas celas” dois cidadãos que ali tinham comparecido para prestar declarações.

Esse encarceramento, alerta o Ministério Público, aconteceu “sem qualquer justificação”.

A acusação refere ainda que os dois cidadãos estiveram detidos em celas separadas, alegadamente de forma injusta, durante pelo menos quatro horas.

Através de um comunicado publicado online, a Procuradoria-Geral do Distrito do Porto dá também conta de que dos arguidos está ainda acusado do crime de peculato, “por usar os serviços da GNR para ferrar o próprio cavalo”.

