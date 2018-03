Local Dois feridos em derrocada numa praia em Sintra Por

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade, numa derrocada na Praia da Ursa, em Almoçageme, na manhã desta quinta-feira, de acordo com o Correio da Manhã. O diário dava conta de um morto, mas corrigiu essa informação. Uma das vítimas sofreu uma paragem cardiorrespiratória e a outra um traumatismo craniano.

Um homem e uma mulher ficaram feridos com gravidade na sequência de uma derrocada, numa praia do concelho de Sintra. O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, sendo o alerta enviado às 9h50.

De acordo com o Expresso, que cita fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, as vítimas são um homem alemão e uma mulher brasileira, com cerca de 40 anos”.

O casal estaria “acampado no local”, perto de uma arriba, que cedeu.

Estão a prestar assistência os Bombeiros Voluntários de Almoçageme e o INEM.

O local é de difícil acesso, pelo que o socorro teve de ser feito também com meios aéreos.

