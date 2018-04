Local Dois feridos em acidente com autocarro na A23 Por

Uma colisão envolvendo um autocarro e um veículo ligeiro provocou dois feridos, esta tarde, na A23. O acidente ocorreu ao quilómetro 16, no sentido de Castelo Branco para Torres Novas, na zona do Entroncamento.

A circulação no local tem estado condicionada, fazendo-se apenas pela faixa da direita.

No autocarro seguiam 46 passageiros e um condutor, de acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Santarém.

Os feridos são um passageiro do pesado e o condutor do ligeiro.

No local estão cerca de 20 operacionais, incluindo os bombeiros do Entroncamento e de Vila Nova da Barquinha.

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar