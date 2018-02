Nas Notícias Dois casos de gripe A em lar de idosos nos Açores Por

José Carvalho, delegado de saúde de Ribeira Grande, informou este domingo a existência de dois casos de gripe A identificados num lar de idosos na freguesia de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel.

“Na verdade, nós temos dois casos confirmados e uma [terceira] situação que não se confirmou e, apesar de ter as queixas gripais, não foi feito o diagnóstico de gripe A”, informou o delegado à agência Lusa.

Por “prevenção”, reforçou o médico, os dois idosos foram internados no Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, sem correrem risco de vida.

“As duas situações estão estáveis, estão internadas no (serviço) de doenças infetocontagiosas, mas estão estáveis, com uma boa evolução, não houve complicações até agora”, disse.

José Carvalho reforçou a necessidade de isolamento em casos de gripe A, uma vez que a propagação da infeção poderá trazer “consequências graves” aos outros utentes do lar de idosos do Bom Jesus.

“Neste momento é vigilância apertada, com verificação de temperatura e avaliação de queixas clínicas com maior frequência e isolamento de situações que possam levar a acreditar que seja gripe, mas essas instruções já foram dadas ao pessoal do lar. Eu estive a conversar com a diretora clínica de lá e essas diligências já foram todas tomadas e estamos atentos e em cima da situação”, garantiu.

À agência Lusa, fonte do Governo Regional dos Açores admitiu que “esporadicamente” possam aparecer casos de gripe A nos Açores, mas que, até ao momento, “não existe qualquer caso de mortalidade”

