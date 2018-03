Local Dois carros arrastados por ribeira em Beja. Uma pessoa morreu Por

Dois carros foram arrastados pela corrente de uma ribeira, este domingo, no concelho de Castro Verde, Beja. Uma mulher morreu.

Sem certezas do número de ocupantes, as autoridades iniciaram as buscas para tentar encontrar alguém que estivesse no veículo que ficou submerso pelas águas da Ribeira de Terges e Cobres, na estrada que liga Entradas e São Marcos de Atabueira.

Segundo fonte da GNR de Beja, citada pelo Correio da Manhã, o alerta foi dado pelas 16h38, sendo que, assim que chegaram ao local, as autoridades depararam-se com três pessoas que seguiam num automóvel já fora de água, tendo visto o segundo veículo arrastado pelo corrente.

Cerca de 90 minutos depois do incidente, a equipa de resgate conseguiram encontrar um homem, na casa dos 60 anos. Já com início de hipotermia, a vítima foi transportada para o Hospital de Beja.

O homem acompanhava a vítima mortal no veículo que ficou submerso, onde foi descoberto o corpo da mulher.

Os dois condutores terão tentado atravessar a ribeira quando foram arrastados pela força da corrente. Nos dias de chuva forte, explica a GNR, a ribeira costuma subir e inundar a estrada naquela zona.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, as operações de busca contaram com um total de 31 operacionais dos bombeiros de Castro Verde, Aljustrel e Ourique, apoiados por 12 veículos.

