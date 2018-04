Economia Túnel do Marão já rendeu quase 16 milhões em portagens Por

O Túnel do Marão contabiliza cerca de 15,8 milhões de euros de receita em portagens em quase dois anos de funcionamento, disse à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

A Autoestrada do Marão concluiu o prolongamento da A4 de Amarante a Vila Real, inclui um túnel rodoviário de 5,6 quilómetros e abriu ao trânsito a 08 de maio de 2016, aproximando o Interior do país do Litoral.

Segundo dados fornecidos à agência Lusa pela IP, o valor global da receita com portagem é de 15,8 milhões de euros desde a sua inauguração.

Em 2016, nos cerca de oito meses que decorreram desde a sua abertura ao tráfego, o valor da receita foi de 4,9 milhões de euros e, em 2017, o valor global foi de 8,7 milhões de euros.

No primeiro trimestre de 2018, a receita foi de 2,2 milhões de euros, um valor que representa um crescimento de cerca de 20 por cento face ao verificado no período homólogo do ano passado.

Nestes quase dois anos de funcionamento notou-se uma transferência do tráfego do Itinerário Principal 4 (IP4) para a nova autoestrada, mas esta captou também trânsito de outras vias, como das autoestradas A24 ou A7.

Estes valores demonstram que o Túnel do Marão não é uma alternativa ao IP4 mas sim o percurso preferencial dos automobilistas.

O Túnel do Marão foi considerado “um marco” por utentes e empresários transmontanos, que têm nesta autoestrada a principal opção para as deslocações entre o Interior e o Litoral.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar