Dois alunos feridos após queda de telhado em escola de Cascais

Dois alunos da Escola Secundária Matilde Rosa Araújo, em São Domingos de Rana, ficaram feridos sem gravidade, nesta sexta-feira, em resultado da queda do telhado de um pavilhão, avança a SIC Notícias.

De acordo com a estação televisiva, as vítimas apresentavam “ferimentos ligeiros” e foram assistidas no local.

A queda da estrutura deveu-se a uma rajada de vento.

O incidente provocou uma interrupção letiva, para prestar assistência às vítimas e para que as autoridades possam averiguar o incidente.

