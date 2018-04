Local Dois acidentes em 15 minutos fazem três feridos em Ponte de Lima Por

O despiste de uma viatura ligeira, seguida de capotamento, provocou, ao final da tarde deste domingo, dois feridos ligeiros em Bertiandos, Ponte de Lima. Pouco depois, novo acidente com um outro ferido ligeiro.

O alerta para o primeiro acidente aconteceu pelas 18h27, quando, na zona de Bertiandos, um despiste seguido de capotamento provocou dois feridos ligeiros.

No local, estiveram cinco elementos dos bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, com duas ambulâncias, sendo que os feridos foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo.

Sensivelmente 15 minutos depois, novo alerta deu conta de um acidente entre um veículo ligeira e uma mota, no mesmo conselho.

Do embate resultou um ferido ligeiro, também ele transportado para o Hospital de Viana do Castelo numa ambulância dos Bombeiros Voluntários, que prestaram auxílio com três operacionais.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar