Motores Depois do pódio na Suécia Craig Breen lamenta não ir ao México Por

Uma das surpresas do Rali da Suécia deste ano, ao conquistar um surpreendente segundo lugar final, Craig Breen só tem razões para estar satisfeito.

O irlandês conseguiu o melhor resultado da Citroën no Campeonato do Mundo deste ano, numa prova onde à partida a melhor aposta da equipa francesa seria um especialista como Mads Ostberg. Mas Breen foi-se afirmando ao longo da prova escandinava, conhecida por ser a única apenas disputada com neve.

“Estou literalmente nas nuvens. Foi um fim de semana incrível, num rali onde eu sempre me diverti muito, mas devo admitir que estou surpreso por ter conseguido lutar pelas posições da frente ao longo da prova, sem cometer erros. Pensei que estas provas rápidas não me eram favoráveis, o parece não ser mais o caso. De qualquer forma, o meu C3 WRC esteve perfeito neste piso e é uma grande recompensa para a equipa que trabalhou muito para este resultado”, afirmou Breen após o final do rali.

“O resultado é simplesmente fantástico. O pódio na Finlândia há dois anos foi especial, mas aqui conseguimos logo bater-nos pelas posições da frente. Lutamos consistentemente pela liderança, e isso foi uma novidade para mim, e algo porque ansiava bastante. Queria ter feito isto no ano passado, mas por qualquer razão não aconteceu, e não conseguimos qualquer pódio. Tínhamos a consistência, mas não a velocidade. Adorava poder evoluir a partir daqui, e isso tem de ser o objetivo”, referiu também o irlandês.

Craig Breen lamenta apenas não poder estar à partida da próxima prova do WRC, no México, para dar lugar a Sebastien Loeb na Citroën: “Gostaria de aproveitar a oportunidade deste resultado e ir lá. Obviamente que esse não foi uma decisão minha, pelo que espero que o Seb se divirta”.