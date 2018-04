Desporto Djokovic eliminado na estreia em Barcelona Por

O sérvio Novak Djokovic, antigo líder do ‘ranking’ mundial de ténis, foi hoje eliminado no seu primeiro encontro no troneio de Barcelona, frente ao eslovaco Martin Klizan, 140.º da hierarquia, por 6-2, 1-6 e 6-3.

Djokovic, atual 12.º do mundo, foi operado ao cotovelo após a eliminação no Open da Austrália, alinhou no torneio catalão para amenizar a sua “falta de jogos”, mas a experiência não durou mais de uma hora e 39 minutos.

Na semana passada, o sérvio foi batido pelo austríaco Dominic Thiem nos oitavos de final do Masters 1.000 de Monte Carlo.

Klizan, semifinalista no torneio catalão em 2015, vai defrontar nos oitavos de final o espanhol Feliciano López, 30.º do mundo.

