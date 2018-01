Nacional Djaló é “um pai completamente ausente”, diz Luciana Abreu Por

Luciana Abreu deixa críticas à forma como Yannick Djaló tem cumprido a sua função de pai. A cantora e atriz revela que o futebolista é “um pai completamente ausente” com Lyonce e Lyannii.

“É um pai completamente ausente a nível de presença física e a nível monetário. Apesar do esforço que sempre fiz para o chamar e aproximar das filhas, nunca consegui resolver isso”, revela Luciana Abreu, em declarações à revista Cristina, citadas pela Flash.

A atriz revela ainda que tem tentado aproximar as filhas do pai.

“Até as portas da minha casa abro. (…) Ele só as procurava quando eu insistia muito. Claro, eu também me canso. O meu papel é ser mãe e pai das minhas filhas, a nível económico e humano.”

Djaló com saudades

Djaló, que atualmente alinha na Liga portuguesa ao serviço do Vitória de Setúbal, partilhou nas redes sociais uma publicação onde faz referência às “saudades” que tem da filha mais velha, que cumpriu mais um dia de aniversário, neste sábado.

“Sete anos passaram e tu és das coisas mais bonitas que me aconteceu”, começou por escrever Djaló.

E prosseguiu: “Minha menina dos olhos de cristal. O pai ama-te muito, mais do que a própria vida”.

A finalizar, Djaló salientou ainda: “Miss you. Miss you [saudades] tanto que dói…”

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar