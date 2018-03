Nacional Djaló e Luciana Abreu falharam por “falta de confiança” Por

Yannick Djaló voltou a falar sobre o fim do relacionamento com Luciana Abreu, quebrando um longo silêncio. O desabafo foi proferido ao lado da namorada, Daisy Gonçalves.

Através de um direto no Instagram, o futebolista deu a entender “o grande motivo” para a rutura com a ex-mulher, cujo divórcio foi oficializado no último dia de 13.

A cantora e atriz tem feito várias declarações sobre o ex-marido, geralmente para o acusar de ser um pai ausente, enquanto têm sido muito escassas as afirmações por parte do avançado do Vitória de Setúbal.

Agora, através de um direto no Instagram, o futebolista explicou que o casamento falhou por “falta de confiança”.

“A falta de confiança foi, sem dúvida, o grande motivo da minha separação”, afirmou Yannick Djaló, ao lado de Daisy Gonçalves.

A presença da namorada durante esta revelação fez adensar ainda mais os rumores do aprofundamento da nova relação de Djaló, que já terá um pedido de noivado a Daisy Gonçalves.

Nas poucas intervenções públicas sobre Luciana Abreu, o futebolista tem respondido às críticas de não ligar às filhas com a acusação de ser a figura da SIC quem proibiu Lyonce (de 6 anos) e Lyannii Viiktórya (de 5) de falarem com o pai.

A separação tem sido conflituosa, com o ex-casal agora a tentar refazer a vida: Djaló com Daisy Gonçalves e Luciana Abreu com Daniel Souza, pais das gémeas Amoor e Valentine Viktória.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar