O que dizia Sérgio sobre antijogo quando treinava a Académica?

Um vídeo de 2014 ganhou atualidade, em virtude das críticas de Sérgio Conceição ao treinador do Paços de Ferreira, João Henriques. Naquele ano, Sérgio reagiu mal às críticas de Leonardo Jardim, que acusou o técnico então na Académica de praticar antijogo. E o que disse Sérgio? Veja o vídeo.

A dura reação de Sérgio Conceição ao antijogo do Paços de Ferreira – ao ponto de o técnico portista se ter recusado cumprimentar João Henriques – trouxe para a atualidade um vídeo de uma conferência de imprensa.

Corria a época 2013/14 e a Académica, com Sérgio Conceição no comando técnico, arranca um empate sem golos em Alvalade, complicando as contas da equipa de Leonardo Jardim, na luta pelo título.

No final do jogo, Jardim critica os estudantes pelo antijogo. Sérgio Conceição é confrontado com as palavras do treinador do Sporting e não gosta.

“O Sporting tem uma dinâmica muito forte, está muito bem, e nós tínhamos de contrariar isso com um trabalho defensivo forte, também, e depois foi espreitar o contra-ataque…”, começou por dizer.

“Quando oiço o treinador do Sporting dizer que não é fácil jogar contra equipas que metem 10 jogadores dentro da grande área, eu queria ver o contrário. Ele treinou o Beira-Mar… E até com o Braga jogava assim”, acentuou.

“Cada treinador tem a sua estratégia e a minha estratégia resultou, porque levo daqui pontos”, referiu ainda Conceição.

Estas palavras de Sérgio foram recuperadas e servem de argumento para as discussões de adeptos, nas redes sociais.

