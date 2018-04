O que dizia, em 2013, Bruno de Carvalho se pedissem a sua demissão?

Numa altura em que o Sporting e Bruno de Carvalho atravessam um dos momentos mais delicados da história do clube verde e branco, nas redes sociais lembram-se palavras do dirigente que, em 2013, avisava que, se um dia a bancada pedisse a sua demissão, nessa altura… “já o adepto Bruno de Carvalho” tinha “corrido com o presidente Bruno de Carvalho”. Veja o vídeo.