Diretor da Haas contra F1 com carros todos iguais

Apesar de para alguns especialistas os atuais Haas serem cópias mais simplificadas dos Ferrari, o seu diretor é contra a ideia de Fórmula 1 vir a ter carros todos iguais.

Falando a propósito das ideias da Liberty Media para o futuro da modalidade, ao mesmo tempo que os grupos de trabalho técnico da FIA estão a trabalhar para que haja mais ultrapassagens, Gunther Steiner foi uma das vozes que se manifestou a que os carros de F1 são monotipo, como sucede, por exemplo, na americana IndyCar.

“A F1 não deve tornar-se numa fórmula monotipo. Se fosse esse o caso seria o seu fim. Falamos de pináculo do automobilismo e temos de ter em atenção que não se deve nivelar a disciplina por baixo. Ao contrário do que muitos pensam, muitos dos fãs são atraídos pela tecnologia, ainda mais do que o aspeto puramente desportivo”, sublinha o diretor da Haas.

“Um dos desafios consiste em tornar a F1 mais acessível, mas sem fazer como a IndyCar, pois ainda terminamos com algo que se chamará GP1. Não levem a mal, eu adoro a IndyCar, gosto do que eles fazem, mas quando olhamos para as audiências os resultados não são incríveis”, refere Steiner.