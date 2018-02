Fórmula 1 Diretor da equipa Mercedes espera que Hamilton renove dentro de semanas Por

Tanto Toto Wolff como Lewis Hamilton esperam que o Tetrampeão do Mundo de F1 renove o seu contrato com a equipa Mercedes dentro de algumas semanas.

Na apresentação do novo W09 EQ Power + o britânico de 33 anos confirmou que que o acordo será decidido brevemente: “Toto sabe melhor do que ninguém e eu sei que não há nenhuma equipa melhor, por isso estamos mutuamente comprometidos. Nos seis anos que aqui estou não falei com mais ninguém e isso mostra como estou empenhado”.

Se acontecer alguma mudança com Hamilton será na forma como gere a sua presença nas redes sociais. Convém lembrar que no começo do inverno o britânico apagou o conteúdo do seu twitter e instagram, depois de ter ‘estalado’ uma controvérsia sobre si dizendo que o seu sobrinho não devia usar um vestido de noiva.

“Tenho sido muito aberto acerca da minha pessoal durante vários anos, mas estamos nuns tempos estranhos onde as coisas são ampliadas a uma importância muito maior do que têm. Vou continuar a mostrar ao mundo o que faço, mas vou ser mais estratégico”, referiu Lewis Hamilton a propósito.