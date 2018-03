Cultura Xutos anunciam pleno no Rock in Rio Por

Os Xutos & Pontapés, agora sem Zé Pedro, confirmaram em direto nas redes sociais que vão marcar presença no Rock in Rio Lisboa deste ano.

Será a oitava participação da banda em oito edições do festival.

O concerto está marcado para a noite de 29 de junho, que no cartaz do Palco Mundo inclui ainda The Killers, The Chemical Brothers e James.

Uma revelação feita a partir da ‘Casinha’, com direito a visão em 360 graus.

Os Xutos & Pontapés tinham prometido novidades e, no mesmo direto, apresentaram um novo tema, ‘Fim do Mundo’.

A banda prossegue a atividade sem o icónico Zé Pedro, falecido a 30 de novembro de 2017.

Reveja o vídeo.

