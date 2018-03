Acidentes Comboio embate em camião com ácido Por

Um comboio colidiu com um camião que transportava ácido clorídrico, nesta terça-feira. O acidente ocorreu em Fredericktown, na Pensilvânia, cerca das 11h00 locais. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre eventual existência de vítimas.

Num balanço provisório as autoridades dão conta de um ferido (o condutor do camião). A libertação de ácido obrigou a medidas de precaução extremas.

A WPXI-TV Pittsburgh está a transmitir imagens do local do acidente, em direto. Veja as imagens:

