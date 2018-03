Mundo Avião despenha-se no Nepal Por

Um avião que transportava 67 pessoas despenhou-se no aeroporto de Katmandu, no Nepal, nesta segunda-feira. Veja a reportagem, cujo direto já terminou.

Um aparelho da companhia do Bangladesh, a US-Bangla , que transportava 67 passageiros, despenhou-se no momento da aterragem, no Aeroporto Internacional Tribhuvan, nesta segunda-feira.

De acordo com a agência Reuters, que cita o porta-voz do aeroporto, Birendra Prasad Shrestha, 20 pessoas foram transportadas para o hospital.

Outras 17 foram retiradas do aparelho, segundo dados provisórios.

Não há ainda informação sobre eventuais vítimas mortais.

O aparelho incendiou-se depois de embater no solo.

O voo tinha como origem a cidade de Daca, capital do Bangladesh. O Aeroporto Internacional Tribhuvan encontra-se encerrado, com todos os voos suspensos.

Veja a reportagem:

