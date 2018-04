Motociclismo Diogo Ventura segundo nos trilhos da Lousã Por

Foi na Lousã que teve lugar a quarta prova do Campeonato Nacional de Enduro, onde Diogo Ventura alcançou um merecido segundo lugar.

O piloto da Alves Bandeira entrou no evento do Montanha Clube – que teve como centro nevrálgico o Aeródromo da Lousã – decidido a conseguir um bom resultado, e assumiu mesmo a liderança, que conservou ao longo das duas primeiras voltas, com três vitórias em especiais logo no arranque da competição a permitirem margem de gestão.

Mas um erro de Diogo Ventura na Extreme ditou a sua descida ao segundo posto na entrada da segunda metade da corrida, revelando-se sem sucesso os esforços de recuperação depois de mais uma especial menos conseguida na derradeira volta, a quarta.

“Andei mais de metade da corrida na frente mas um erro na Extreme fez-me perder bastante tempo. Tentei reagir mas voltei a perder tempo na última passagem pela Enduro Test e já não consegui recuperar”, explicou o piloto que defende as cores do Góis Moto Clube.

O resultado não era o que o Campeão Nacional desejava, numa prova em que competiu perto de casa e com muito apoio dos seus seguidores. Algo que não lhe passou despercebido: “Quero agradecer a todos os que estiveram aqui a apoiar-me, e que foram mesmo muitos bem como destacar a fantástica organização do Montanha Clube, o mesmo se passando com os meus patrocinadores que me ajudam corrida após corrida neste campeonato”.