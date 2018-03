Motociclismo Diogo Ventura perde ‘braço de ferro’ com Luís Oliveira na Régua Por

Muito disputada foi a terceira ronda do Campeonato Nacional de Enduro, que se disputou este fim de semana nas margens do Douro. Diogo Ventura foi melhor no sábado para Luís Oliveira levar a melhor no domingo.

Desde o começo da prova disputada no concelho do Peso da Régua que os dois pilotos se entregaram a uma luta ‘sem quartel’ pela liderança, com Oliveira a conseguir assumir a dianteira na Cross Test, com Ventura a inverter a tendência no Enduro Test, antes do seu adversário ser melhor na Cross e Extreme Test.

Concluída a primeira volta 11,5s separavam os dois primeiros, com João Vivas no terceiro posto a mais de 18s, e na segunda volta Diogo Ventura mantinha o comando da prova, com 19,1s de vantagem sobre o seu rival, enquanto Vivas se mantinha no terceiro posto, mas a já a mais de meio minuto.

O primeiro dia iria concluir-se com Ventura na liderança após a terceira volta do percurso, mas a diferença entre o piloto da Honda e o da Yamaha tinha sido encurtado para 9,1s, com Gonçalo Reis a terminar na terceira posição, a 54,6s do líder.

Mas Luís Oliveira tinha preparada uma ‘vingança’ para o segundo dia, com o piloto da Yamaha a ser superior em 3,4s a Diogo Ventura, que teve de se contentar com o segundo posto, regressando João Vivas e a sua KTM à terceira posição, a 45,6s do vencedor, relegando Gonçaço Reis e a Sherco para o quarto posto, a 49,0s de Luís Oliveira. Diogo Vieira, em Yamaha, fechou o top cinco a mais de 1m19s do vencedor.