Diogo Piçarra reage ao alegado plágio

Diogo Piçarra já reagiu ao alegado plágio, no tema que ontem interpretou na segunda meia-final do Festival da Canção. A ‘Canção do Fim’ começou a surgir em 2016, mas assemelha-se em muito a um tema de 1979.

“É algo espantoso e no mínimo irónico”, admitiu o cantor, nas redes sociais.

No texto, o vencedor do Ídolos de 2012 garantiu não ter consciência de estar “a plagiar uma música da Igreja Universal”, no caso o tema ‘Abre os meus olhos’, de 1979.

“As melodias na música não são ilimitadas”, explicou-se, assegurando que “nunca participaria num concurso” sabendo que incorria no risco de plágio.

“Teria agarrado na guitarra e feito outra coisa qualquer”, prometeu, de “consciência tranquila”.

“Eu próprio sou quem está mais surpreendido no meio disto tudo: nasci em 1990, não sou crente nem religioso, e agora descobrir que uma música evangélica de 1979 da Igreja Universal do Reino de Deus se assemelha a algo que tu criaste, é algo espantoso e no mínimo irónico”.

“Desconhecia por completo o tema e continuarei a defender a minha música por acreditar que foi criada sem segundas intenções”, insistiu Diogo Piçarra.

Seja o caso “coincidência divina ou não”, o cantor lamentou que haja logo quem se aproveite do “lado mau” da internet, “o verdadeiro juíz dos tempos modernos, para “destruir”.

Aos fãs, deixou a promessa de que com ele “isso nunca acontecerá”.

