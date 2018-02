Cultura Diogo Piçarra favorito ao trono de Salvador Sobral Por

Diogo Piçarra dominou por completo a segunda meia-final do Festival da Canção, alcançando a pontuação máxima e tornando-se no grande favorito a representar Portugal na Eurovisão.

Ontem, o compositor e intérprete do tema ‘Canção do Fim’ recolheu todos os votos possíveis do júri, presidido por Júlio Isidro e composto por Ana Bacalhau, Carlão, Luísa Sobral e Sara Tavares (cantores), Ana Markl (radialista), Mário Lopes (jornalista), Tozé Brito e António Avelar Pinho (compositores), e do público.

No evento de ontem, realizado em Lisboa, qualificaram-se também para a final do Festival da Canção Cláudia Pascoal (com ‘O Jardim’, composta por Isaura), Tito Paris (‘Bandeira Azul’, por Maria Inês Paris), Paulo Flores (‘Patati Patata’, por Minnie & Rhayra), Armando Teixeira (‘O Voo das Cegonhas’, por Lili), Francisco Rebelo (‘Amor Veloz’, por David Pessoa) e Peter Serrado (‘Sunset’, composto pelo próprio).

Na primeira meia-final, realizada a 18 de fevereiro em Lisboa, ficaram apurados Peu Madureira, Henrique Janeiro, Catarina Miranda, Anabela, Joana Barra Vaz, Joana Espadinha e Rui David.

A final do Festival da Canção está marcada para 4 de março em Guimarães.

O vencedor será designado como o representante nacional ao Festival Europeu da Canção – Eurovisão.

Com a vitória de Salvador Sobral na Eurovisão de 2017, cabe a Portugal organizar o certame deste ano. Será em maio, em Lisboa.

Ontem, não houve erros na contagem dos votos do público, como aconteceu na primeira meia-final do Festival da Canção.

