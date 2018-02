Mundo Muito dinheiro no Euromilhões desta sexta-feira Por

Hoje é dia de novo sorteio do Euromilhões e, nesta sexta-feira, o concurso terá um jackpot de 128 milhões de euros para o vencedor, segundo revelou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Já que, como vem sendo ‘tradição’ nas últimas semanas, ninguém tem acertado na chave vencedora o primeiro prémio vai ganhando ‘dimensões’ gigantescas e está hoje nos 128 milhões de euros.

O sorteio 012/2018 terá lugar nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2018.

Como sempre, o PT Jornal vai mostrar-lhe os números e a informação em última hora.

Esta, como convém recordar, não dispensa a consulta das plataformas oficiais, por parte dos apostadores, para confirmação da chave sorteada e de eventuais prémios.

Além do sorteio do Euromilhões, também poderá acompanhar o M1lhão, sorteio que, semanalmente, oferece um milhão de euros a um apostador com boletim registado em Portugal.

