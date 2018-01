Europa Dinamarca: Mil jovens acusados por partilharem pornografia infantil nas redes sociais Por

As autoridades dinamarquesas acusaram mais de mil jovens, entre eles menores de idades, por partilharem um vídeo de um casal de 15 anos a ter relações sexuais. A justiça entende o ato como um crime de pornografia infantil.

A polícia do país escandinavo considera que o material partilhado – dois vídeos e uma fotografia de uma casal de 15 anos – viola a lei sobre a distribuição de pornografia infantil e que pode ser punido com multas e poderá dar direito até dois anos de prisão.

O caso foi descoberto pelo Facebook, que achou estranha a frequência de partilhas que aquele conteúdo estava a gerar. A situação foi encaminhada para as autoridades norte-americanas que, por sua vez, fizeram-na chegar ao Serviço Europeu de Polícia.

“É um caso muito grande e complexo que levou tempo para ser investigado e que tem graves consequências para os envolvidos na divulgação deste tipo de material”, explicam as autoridades dinamarquesas.

Flemming Kjaerside, da unidade de cibercrime daquele país, explicou também que a condenação de um crime do género pode ficar no registo criminal até 10 anos, o que “poderá trazer consequências graves para o futuro”.

A partilha foi feita numa rede privada – através do Messenger, do Facebook – mas isso não altera a gravidade do acontecimento.

