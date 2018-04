Desporto Dias da Cunha enaltece atitude de Jesus nesta fase do Sporting Por

Dias da Cunha, o último presidente do Sporting a vencer o campeonato nacional de futebol, na época 2001-2002, veio a público assumir que a sua “consideração” por Jorge Jesus “aumentou”, nos últimos dias em face da situação vivida pelo clube de Alvalade.

“A equipa encheu-me de admiração, a equipa e Jorge Jesus”, revelou Dias da Cunha.

Em declarações à TSF, o último presidente a conduzir o Sporting ao título destaca a atitude da equipa leonina, após a posição assumida por Bruno de Carvalho, na sequência do jogo com o Atlético de Madrid, com críticas através da, então, página de Facebook.

Além de destacar o comportamento da equipa no embate contra o Paços de Ferreira, no último domingo, Dias da Cunha enaltece Jorge Jesus.

“O Sporting ficou a dever-lhe o que teria sido um péssimo passo. É graças ao Jorge Jesus e à equipa, que se portou muitíssimo bem.”

O clube de Alvalade vive dias de tensão, com Bruno de Carvalho a ser alvo de críticas internas, quer dos jogadores quer também de elementos dos órgãos sociais, como é o caso de Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral verde e branca.

