DIAP de Évora faz buscas na RTP

O Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Évora está a realizar buscas na RTP, na manhã desta terça-feira. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e entretanto confirmada pela estação pública.

Segundo adianta aquele diário, estão oito procuradores do DIAP de Évora nas instalações da RTP, a proceder a diligências de investigação.

A estação pública já confirmou as buscas, que estarão relacionadas, de acordo com o Correio da Manhã, com a emissão do programa ‘Justiça Cega’, em 2012.

A Câmara Municipal de Santarém, então liderada por Francisco Moita Flores, terá contribuído com 500 euros de ajuda à produção.

