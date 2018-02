Nas Notícias “Diálogo” de Rio e Costa ocorre amanhã Por

Rui Rio prometeu “diálogo” com o PS e António Costa respondeu, convidando o novo presidente do PSD para um encontro amanhã, ao meio-dia, em São Bento (Lisboa).

Entronizado ontem como líder do PSD, Rui Rio foi hoje recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e visita amanhã o primeiro-ministro, o socialista António Costa.

O encontro servirá para cumprir uma promessa de ambas as partes: o diálogo.

Durante o estágio final do consulado de Passos Coelho no PSD, António Costa queixou-se repetidas vezes de não encontrar um interlocutor para dialogar.

Ao longo do 37.º Congresso do PSD, Rui Rio manifestou-se disponível para dialogar com o PS, embora sem cedências que permitissem interpretar o regresso do bloco central.

Os líderes dos dois maiores partidos portugueses têm amanhã, às 12h00, uma oportunidade para iniciar esse diálogo, num encontro agendado para a residência oficial do primeiro-ministro.

Hoje, Rui Rio foi recebido por Marcelo, em Belém.

À saída, o presidente do PSD revelou ter feito ao Presidente a promessa de diálogo que deixara durante o congresso social-democrata (ver vídeo abaixo).

“Estamos completamente disponíveis para conversar com os outros partidos no sentido de que Portugal consiga fazer reformas que, de outra forma, não é possível fazer”, salientou Rui Rio.

Sem perder tempo, o líder do PSD deixou novo recado ao PS: dialogar não significa recuperar o bloco central.

Há mais partidos, lembrou: “Quando falo em diálogo com outros partidos não estou a falar apenas em diálogo com um outro partido, estou a falar com os outros partidos todos”.

O primeiro-ministro ‘devolveu’ o toque, lembrando que Rio não é Passos Coelho.

“Não será seguramente difícil ser melhor” o entendimento no ‘centrão’, provocou António Costa, desejando que o PSD assuma com o Governo “uma relação firme, exigente e construtiva ao serviço do País”.

Depois de reunir em São Bento, Rui Rio deverá anunciar um encontro com Assunção Cristas, a presidente que orientou o CDS durante a coligação com o PSD.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar