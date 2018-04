Motociclismo Dia complicado para Paulo Gonçalves em Marrocos Por

Presente como uma das figuras principais no Merzouga Rally, Paulo Gonçalves iniciou a sua participação nesta prova do Dakar Series em bom plano.

Este primeira etapa do evento marroquino não foi fácil para o piloto português da Honda, e depois do terceiro tempo conseguido no prólogo, alguns erros de navegação fez que tivesse realizado apenas o 16º tempo, a mais de 44 minutos do seu companheiro de equipa Joan Barreda Bort, que venceu a tirada.

“Depois da terceira posição no prólogo tinha uma boa posição de partida, mas infelizmente não aproveitei. Fiz um par de erros de navegação e atrasei-me bastante na classificação hoje. Com esta diferença não se pode fazer muito, mas terei de continuar tentando forçar o andamento nos quatro dias que faltam, acumulando quilómetros e melhorando a navegação”, afirmou Paulo Gonçalves após o final da etapa.