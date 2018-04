Motociclismo Dia complicado para António Maio Por

Após um dia inicial muito positivo no Merzouga Rally, António Maio teve uma etapa muito complicada na segunda jornada desta prova, que integra o Dakar Series.

O piloto da Yamaha Fino Motor Racing enfrentou uma etapa com 206,7 km, repartida por duas ‘boucles’ com uma navegação bastante difícil, com dunas, areia e zonas de água. Uma etapa que seria sempre muito exigente, e que deixou António Maio com uma arreliadora avaria nos sistemas de navegação, que condicionou bastante a sua prestação.

Apesar dos contratempos, que o fizeram perder imenso tempo, o piloto lisboeta não ‘baixou os braços’, fazendo os possíveis para se manter na ‘corrida’ a um bom resultado.

“Foi um daqueles dias muitos complicados que por vezes acontecem nas corridas. Se as dificuldades já eram enormes tudo se tornou mais difícil sem ter a minha disposição os necessários instrumentos de navegação. Tentei fazer o melhor possível, mas perdi-me muitas vezes e com isso o tempo foi-se acumulando. Infelizmente isto aconteceu numa etapa dificílima de navegação. No ano passado não tivemos nada deste género”, referiu António Maio atual Campeão Nacional e líder do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2018.

A segunda etapa do Merzouga Rally com 170,30 km de extensão volta a repartir-se por duas Boucles mas agora uma para sul e outra para norte. Mais uma vez a navegação será muito exigente e complicada.